Комплекс по переработке отходов в Солнечногорске оснастят системой дегазации

Для снижения негативного влияния мусора на окружающую среду на комплексе по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске установят систему дегазации. О принятом решении представители администрации муниципалитета и руководство предприятия сообщили на встрече с местными жителями.
Главной темой мероприятия стал вопрос качества атмосферного воздуха в Солнечногорске. Для жителей организовали экскурсию по мусоросортировочному комплексу. Специалисты показали, как происходит переработка отходов.
«Обсудили с администрацией комплекса пути решения и планируемые мероприятия по улучшению экологической ситуации на объекте. В настоящее время разрабатываем проект активной дегазации на карте размещения отходов. Ведем работы по активной изоляции карты размещения. Держим ситуацию на контроле», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.
Проект планируют реализовать в течение нескольких месяцев. А пока на территории объекта произведут пересыпку грунтом, чтобы временно снизить запах.
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