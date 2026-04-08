Комплекс по глубокой переработке картофеля построят в Коломне в этом году

В Коломне стартует новый инвестиционный проект в агропромышленной сфере. Сельскохозяйственное предприятие «Сергиевское» получило разрешение на возведение современного производственного комплекса по переработке картофеля.

Компания, которая с работает с 2015 года и специализируется на выращивании овощей, зерновых культур и рассады, намерена расширить формат своей деятельности и перейти на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Как сообщили в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, мощность будущего предприятия составит до четырех тонн переработки продукции в час. Это позволит наладить выпуск востребованной продукции — очищенного и нарезанного картофеля, полуфабрикатов и готовых решений, ориентированных как на розничные сети, так и на сферу общественного питания.

Общий объем вложений в проект оценивают в 239 миллионов рублей: средства направят на создание производственной инфраструктуры, закупку современного оборудования и внедрение автоматизированных линий.

Проект реализуют до конца текущего года. Ожидается, что запуск нового комплекса станет важным шагом в развитии предприятия и укрепит позиции региона в сегменте переработки сельхозпродукции.

Рост собственного производства картофеля в Подмосковье создает благоприятные условия для развития перерабатывающих мощностей. По итогам прошлого года валовой сбор в регионе превысил показатели 2024 года на 16,2 тысячи тонн. Такой прогресс позволяет не только обеспечивать внутренний спрос, но и снижать зависимость от импортной продукции.