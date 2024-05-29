Комплекс переработки ТКО в Коломне реконструируют к августу

Подмосковный Главгосстройнадзор приступил к итоговой проверке второго этапа реконструкции комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов «Юг» в Коломне. Застройщик планирует завершить работы в августе.

Как пояснили в ведомстве, второй этап уже выполнили на 95%. Он включает в себя установку оборудования дегазации. Специалисты проводят пусконаладочные работы технологического оборудования по обезвреживанию биогаза с ВФУ.

Площадь комплекса «Юг» составляет почти 28 тысяч квадратных метров и его строительство позволит снизить негативное воздействие от захоронения отходов на окружающую среду, а также обеспечить экологическую безопасность процесса обращения с ТКО.

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