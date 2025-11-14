Комплекс «Паркон» для фиксации нарушений парковки запустят в Солнечногорске

С пятнадцатого ноября в Солнечногорске начнет функционировать специальный комплекс видеонаблюдения «Паркон». Система предназначена для повышения дисциплины водителей и улучшения дорожной обстановки, фиксируя нарушения правил парковки.

Платные парковочные зоны на улице Банковской у дома № 6 и улице Дзержинского рядом с домами № 18 и № 11 действуют круглосуточно с первого ноября. Стоимость парковки составляет: 25 рублей в час для мототранспорта, 50 рублей в час для легковых автомобилей и 100 рублей в час для грузовых машин.

«Запуск системы „Паркон“ обеспечит порядок на наших дорогах. Это позволит снизить количество нарушений правил парковки и повысить безопасность дорожного движения», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Напоминаем, что парковка бесплатна каждое воскресенье, а также в праздничные дни и при остановке автомобиля менее чем на десять минут.

Оплата возможна двумя способами: через SMS, отправляя сообщения на короткий номер 7757 в формате «50*номер парковки*регистрационный номер машины*количество часов.

Например: 50*56201*a111aa50*1». Продление парковки осуществляется отправкой SMS с буквой Х и числом дополнительных часов. Досрочное завершение парковки выполняется командой SMS с буквой S или C. Второй способ: через мобильное приложение «Парковки России».