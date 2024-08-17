Комплекс для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо открыли в Можайске

Торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал» прошло в Можайске. Он расположен на улице 1-й Железнодорожной. Новый объект станет базой для Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что губернатор Андрей Воробьев еще в 2016 году поддержал просьбу заслуженного тренера России Валерия Нагулина. Нагулин, руководящий спортивной школой, ранее преобразовал обычную котельную в успешный спортивный центр, где сегодня занимается более 500 детей.

Губернатор признал этот успех и пообещал построить современный дворец спорта. Символично, что открытие нового комплекса совпало с днем рождения Валерия Нагулина. Дмитрий Абаренов заявил, что этот дворец один из лучших в регионе и он станет важной площадкой не только для самбистов и дзюдоистов, но и для спортсменов в художественной гимнастике, футболе, баскетболе, волейболе и боксе.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя универсальный зал с трибунами на 500 мест, зал для единоборств на 100 зрителей и дополнительный зал для единоборств без трибун. В комплексе также предусмотрены медблок, буфет и помещения для судей и тренерского персонала. Общая площадь здания превышает 5,6 тысячи квадратных метров.

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