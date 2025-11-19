Комплекс для сборки системных блоков в парке «Есипово» достроят в ноябре

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске идет строительство производственно-складского комплекса. Он предназначен для сборки, хранения системных блоков персональных компьютеров и пневматической автоматики. Работы на объекте завершат в ноябре 2025 года.

Возведение стартовало в мае 2024 года, за всеми этапами строительства следили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Комплекс включает семь индустриальных зданий общей площадью в 45 тысяч квадратных метров. Каждый объект одноэтажный и имеет несколько двухэтажных пристроек.

В них планируют разместить малые и средние предприятия различных видов производственной деятельности. Комплекс позволит увеличить число рабочих мест в регионе и привлечет новые инвестиции.

В Главгосстройназоре региона отметили, что «Есипово» — это первый государственный индустриальный парк. Он находится на севере от Москвы, в 33 километрах по Ленинградскому шоссе. Его территория занимает порядка 284 гектаров земли промышленного назначения.