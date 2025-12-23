Комплекс для разведения коров и овец построят в Егорьевске

Комплекс для разведения крупного рогатого скота и овец построят в Егорьевске. Для этого фермерской хозяйство «Маквинер» получило земельный участок площадью 11,8 гектара в аренду на пять лет.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, компания будет заниматься разведение скота для производства мяса и мясной продукции. На земельном участке построят помещения для содержания животных, склады для хранения кормов и ветеринарный пункт.

В ближайшие пять лет хозяйство планирует произвести около 100 тонн мяса. Реализация проекта поможет пополнить рынок натуральной продукции и будет способствовать развитию сельского хозяйства в регионе. Создание новых рабочих мест укрепит экономику округа и усилит продовольственную безопасность.