Комплекс для производства и хранения косметических средств построили в Протвине

Главгосстройнадзор Московской области провел финальную проверку производственно-складского комплекса бренда ARAVIA в Протвине. По итогам проверки застройщик, компания «Новые технологии», получит заключение о соответствии объекта проектной документации.

В двухэтажном здании площадью более пяти тысяч квадратных метров создали зоны для хранения полуфабрикатов косметики, а также административные, бытовые и технические помещения. В здании предусмотрены столовая и производственные зоны.

Планируется, что в этом комплексе будут фасовать готовые крема, бальзамы, сыворотки и шампуни в индивидуальные упаковки, а также формировать наборы для последующей отгрузки через маркетплейсы.

На заводе ежедневно предполагают готовить около 20 тысяч упаковок средств по уходу за кожей и аналогичный объем косметической продукции для волос.

На всех этапах строительства застройщика сопровождают специалисты Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области. Инвестиции в проект составили 854 миллиона рублей, что позволит создать 170 новых рабочих мест.

В рамках программы «Земля за 1 рубль» компания «Новые технологии» получила участок для строительства двух производственно-складских корпусов. Один из них должен быть завершен и готов к вводу в эксплуатацию к концу 2024 года.

ARAVIA считается ведущим российским брендом в области ухода за кожей.