Комплекс для хранения товаров построят возле деревни Бережки в 2026 году

Подмосковные строительные инспекторы проверили, как продвигается работа на площадке нового современного склада неподалеку от деревни Бережки. Объект, который возводят в городском округе Подольск, представляет собой одноэтажное здание площадью почти восемь тысяч квадратных метров.

Там планируют хранить самые разные товары для населения: от кухонной посуды и сантехники до различных изделий из металла.

Работы проводит компания «Пром-развитие». Сейчас, по оценке специалистов, склад готов на 70%.

Главная задача проекта — создать максимально функциональное и удобное пространство для быстрой работы с товарами.

Здание спроектировали с учетом современных требований. Внутри уже смонтировали десятиметровые металлические стеллажи. Чтобы оперативно перемещать грузы, склад оснастят специальной техникой — гидравлическими тележками и ричтраками.

Также для удобства там предусмотрели отдельные, хорошо оборудованные зоны для разгрузки и погрузки товаров.

В здании также отвели специальное место под современные офисы и комфортные бытовые комнаты для сотрудников, которые оборудуют всей необходимой мебелью и техникой.

Открытие масштабного логистического центра станет значимым событием для подмосковного бизнеса. Он не только создаст новые рабочие места, но и позволит повысить качество и скорость обслуживания покупателей.

Завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию намерены к лету следующего года.