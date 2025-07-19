Комплекс для хранения овощей на 6 тысяч тонн запустили в Коломне

В Коломне открыли третье по счету овощехранилище. Теперь на сельхозпредприятии «Сергиевское» смогут складировать до шести тысяч тонн продукции одновременно.

Здание оснастили современным холодильным оборудованием и системой вентиляции — это то, что нужно для хранения урожая. Для реализации проекта предприятию потребовалось порядка 90 миллионов рублей инвестиций.

«Мы построили три овощехранилища общей площадью три тысячи квадратных метров, то есть по одной тысячи квадратных метров каждое. Емкость — до двух тысяч тонн навального хранения каждое», — уточнил руководитель сельскохозяйственного предприятия «Сергиевское» Ярослав Иванов.