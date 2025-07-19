Комплекс для хранения овощей на 6 тысяч тонн запустили в Коломне

В Коломне открыли третье по счету овощехранилище. Теперь на сельхозпредприятии «Сергиевское» смогут складировать до шести тысяч тонн продукции одновременно.
Здание оснастили современным холодильным оборудованием и системой вентиляции — это то, что нужно для хранения урожая. Для реализации проекта предприятию потребовалось порядка 90 миллионов рублей инвестиций.
«Мы построили три овощехранилища общей площадью три тысячи квадратных метров, то есть по одной тысячи квадратных метров каждое. Емкость — до двух тысяч тонн навального хранения каждое», — уточнил руководитель сельскохозяйственного предприятия «Сергиевское» Ярослав Иванов.
Сельхозпредприятию «Сергиевское» — более 90 лет. Посевные площади занимают 1,5 тысяч гектаров. На полях выращивают капусту, картофель, свеклу, морковь и пшеницу. В 2024 году собрали более восьми тысяч тонн урожая картофеля и столько же других овощей. В планах запустить цех по переработке. Сортировка на данный момент ведется в одном из хранилищ. В будущем к линии мойки и упаковки добавят оборудование для варки, резки и заморозки. На российские прилавки поступят готовые наборы для салатов и полуфабрикаты из овощей.
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