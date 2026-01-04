Комплекс «Артишок» в Химках подвел итоги 2025 года

Выставочный комплекс «Артишок», расположенный Химках, завершил 2025 год с высокими результатами. Прошедшие двенадцать месяцев стали наиболее продуктивным периодом за всю историю существования площадки.

В течение года команда «Артишока» реализовала более 200 мероприятий различного формата — от локальных встреч до общегородских праздников, более 150 образовательных программ, включая авторские экскурсии, творческие мастер-классы и интерактивные лекции, а также 50 уникальных выставочных проектов, представивших жителям как классическое искусство, так и современные экспозиции.

Особое место в календаре заняла музыкальная программа. Проведено более 15 концертов. Общее число зрителей в концертных залах превысило 3 000 человек. Суммарная посещаемость комплекса за 2025 год составила 35 000 человек. Пик зрительского интереса пришелся на март — в этом месяце «Артишок» принял 4100 гостей.

В преддверии праздников комплекс преобразился в настоящую зимнюю сказку. Для создания праздничного настроения на территории установили семь тематических елок, украшенных 325 дизайнерскими игрушками. Кроме того, в «Артишоке» открылась резиденция Деда Мороза, которая уже приняла десятки писем.