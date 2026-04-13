Комплекс «Академия дзюдо» в Звенигороде капитально отремонтируют в этом году

Многофункциональный комплекс «Академия дзюдо» продолжают капитально ремонтировать в Одинцове. Работы планируют заврешить в этом году.

Готовность объекта уже превысила 40%, рассказали в региональном Минстрое.

«В настоящее время строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в ведомстве.

В спортивном зале разместят трибуну на 2,5 тысячи зрителей, а на первом этаже будет работать банный комплекс. В нем увеличат количество раздевалок и душевых, сделают удобную сауну, мини-бассейн и купель для холодной воды.

На втором этаже обустроят административные кабинеты, ресторан и банкетный зал.

Площадь здания превышает 15 тысяч квадратных метров. Работы ведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья».