Многофункциональный комплекс «Академия дзюдо» в Звенигороде капитально отремонтируют в 2026 году. Там обновят спортзал и банный комплекс с сауной и мини-бассейном.

Сейчас над обновлением здания на Московской улице трудятся 90 человек. Готовность объекта уже достигла 25%, рассказали в областном Минстрое.

«Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций», — сказали в ведомстве.

В здании обновят спортзал с трибунами на 2,5 тысячи человек. На первом этаже будет банный комплекс с увеличенным количеством душевых и раздевалок, удобной сауной, мини-бассейном и купелью для холодной воды.

На втором этаже разместят административные помещения, ресторан и банкетный зал. Площадь комплекса превысит 15 тысяч квадратных метров.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья».