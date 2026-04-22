Компьютеры TechDesk вошли в реестр Минпромторга РФ

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщила, что модели компьютеров TechDesk производства компании «Инферит Техника» из наукограда Фрязино включены в реестр Минпромторга РФ. Это дает возможность использовать компьютеры в рамках государственных и корпоративных закупок для целей импортозамещения.

В реестр попали три модели: AS2071R — компактный, но высокопроизводительный компьютер для небольших рабочих мест; AD7151R — система, ориентированная на корпоративные сценарии, требующие высокой производительности; VT5011R — мощная станция для профессиональной работы с видеомонтажом, 3D-визуализацией и моделированием.

Устройства собираются на собственном производстве «Инферит Техники» во Фрязино. Они построены на современной платформе с оперативной памятью DDR5 и процессорами Intel Alder Lake и Raptor Lake 12–14 поколений. Такое сочетание обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность оборудования, адаптируя его под широкий спектр задач.

Руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» Андрей Ильичев прокомментировал: «Включение линейки TechDesk в реестр Минпромторга подтверждает технологическую зрелость наших решений и высокий уровень локализации производства».

Производственные мощности завода «Инферит Техника» во Фрязино позволяют выпускать до 300 000 единиц техники и 60 000 электронных модулей в год. Завод создает конфигурации техники по индивидуальным запросам, разрабатывает, производит и предоставляет комплексные ИТ-решения.