Компьютерный томограф заработал в больнице Волоколамска после ремонта

Кабинет компьютерной томографии вновь открылся в Волоколамской больнице. Его работу приостановили на время ремонта аппарата.

Пока шел ремонт компьютерного томографа, жители Волоколамска обращались для проведения исследований в другие медучреждения округа. С 21 октября аппарат работает в обычном режиме.

Почти за неделю на нем выполнили 84 исследования. Работает он круглосуточно, в том числе здесь проводят обследования с контрастом.

Записаться могут жители Волоколамского, Лотошинского и Шаховского городских округов, а также пациенты из Клина, Истры и Можайска.

Отметим, что компьютерный томограф появился в больнице в декабре 2019 года в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья на 2019–2024 годы».

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