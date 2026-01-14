Компьютерный класс для детей с ограниченными возможностями откроют в Дубне

В канун Старого Нового года команда особой экономической зоны «Дубна» исполнила мечты учеников школы «Возможность». В рамках акции «Елка желаний» детям передали персональные подарки и современное оборудование для нового компьютерного класса.

Визит представителей ОЭЗ состоялся 12 января. Помимо новогодних сюрпризов фонд «ОЭЗ Дубна» подарил школе ноутбуки, специализированные клавиатуры для слабовидящих детей и многофункциональное устройство. Эта техника позволит открыть полноценный класс информатики и расширить образовательные возможности для детей с особыми потребностями.

«Мы продолжаем исполнять детские мечты. Для нас важно не просто дарить подарки, а создавать возможности для развития», — подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев. Он также отметил растущую социальную ответственность резидентов особой экономической зоны, которых в Дубне уже около 160.

Директор школы Ольга Бойкова назвала подарок своевременным и важным. Она подтвердила, что школа планирует открыть класс информатики в этом году, и новая техника станет ключевым ресурсом для обучения и адаптации учеников.

Оборудование было приобретено, в том числе, на средства от благотворительной продажи картин, организованной при поддержке резидентов и партнеров ОЭЗ.