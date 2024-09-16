Компьютерную игру по управлению «коммуналкой» представили в ЖКХ Подмосковья

Фонд развития территорий выпустил новую компьютерную игру «Жэка», которая погружает игроков в увлекательный мир ЖКХ. Участникам предстоит взять на себя обязанности по управлению многоквартирными домами, научиться эффективно экономить и грамотно распоряжаться финансами.

Игра «Жэка» включает три уровня. Первый из них — «Квартира» — научит экономить электроэнергию, воду и газ, оптимизировать расходы. Игроки узнают, как замена устаревших бытовых приборов, установка счетчиков и следование простым правилам сделают жилье более комфортным и энергоэффективным.

Уровень «Дом» познакомит с управлением МКД. Совместные усилия с соседями помогут понять, как эффективно экономить, использовать альтернативные источники энергии и поддерживать высокие стандарты жилого комплекса.

Третий уровень «Квартал» выводит игроков на масштаб микрорайона, где главной задачей становится забота о детских и спортивных площадках, парковках и зоне для сбора отходов. В игре участвуют десятки домов, требующих своевременного обслуживания и капитального ремонта.

«Современные технологии должны не только упрощать жизнь, но и воспитывать ответственное отношение к жилищным условиям. Игра „Жэка“ — это отличный инструмент для того, чтобы каждый житель мог на практике увидеть, как правильно управлять своим домом и экономить на коммунальных услугах», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Поиграть в «Жэку» можно по ссылкам igra-jeka.ru («Квартира») и igra-jeka.ru («Дом»).

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