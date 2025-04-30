Компенсацию за проезд в санаторий для детей-инвалидов увеличили в Подмосковье

В Подмосковье дети с инвалидностью и сопровождающие их взрослые получают бесплатные путевки в санаторий, а также бесплатный проезд на междугороднем транспорте туда и обратно. Если семья предпочитает поехать на своем автомобиле, им могут компенсировать расходы на дорогу.
Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева сообщила, что в 2025 году для таких поездок закупили свыше шести тысяч бесплатных путевок.
«Компенсация проезда на личном автомобиле к месту лечения и обратно для детей-инвалидов теперь увеличена на 20%. В прошлом году мерой поддержки уже воспользовались более 300 жителей. Ранее размер компенсации варьировался от 10,5 тысячи до 12 тысяч рублей, а теперь он составляет от 13 тысяч до 15 тысяч рублей», — добавили в Минсоцразвития региона.
Напомним, подать заявление на компенсацию за проезд можно через региональный портал госуслуг.
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