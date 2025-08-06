Компенсацию для нанимателей аварийного жилья начали выдавать в Воскресенске

В Воскресенске прошла встреча с гражданами, которые проживают в аварийном жилье по договору социального найма. С июля 2025 года в Московской области вступили поправки в Жилищный кодекс, и профильные специалисты администрации разъяснили порядок действий.

Наниматели аварийного жилья теперь имеют право получить денежную компенсацию в рамках Жилищного кодекса.

«С 24 июля в Московской области стартовала выдача жилищных субсидий для нанимателей, проживающих в домах, признанных аварийными и включенными в госпрограммы. Средства субсидий можно будет потратить на приобретение квартиры в новостройке у застройщиков МКД, уже введенной в эксплуатацию или планируемой к введению в эксплуатацию в 2026 году», — отметил глава округа Алексей Малкин.

Субсидия предоставляется для оплаты одного или нескольких договоров, заключенных с юридическими лицами, собственниками помещений, которые зарегистрировали право на недвижимость после получения таким юридическим лицом разрешения на ввод недвижимости в эксплуатацию. То есть продавцом в этом случае будет являться сам застройщик.

Жилье можно приобрести на территории всей Московской области. Важно, чтобы многоквартирный дом был введен в эксплуатацию не позднее 2026 года. Ближайшее строительство такой многоэтажки планируется в Белоозерском.

«Мы разместили дом таким образом, чтобы сохранить зеленые насаждения, которые есть вокруг. Что касается отделки квартир: на стенах будут обои, установлены подвесные потолки, межкомнатные двери и сантехническое оборудование. На полу в комнатах будет ламинат», — рассказал руководитель проекта Илья Голиков.