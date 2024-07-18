Компанию в Красногорске оштрафовали за незаконную перевозку мусора

Фото: Фото Минэкологии МО.

Красногорский городской суд отклонил жалобу строительной компании «Асстрой» на действия Министерства экологии Подмосковья. Прежде инспекторы эконадзора привлекли строителей к административной ответственности за незаконную перевозку техногенных грунтов на самосвале, принадлежащем компании.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, нарушение было зафиксировано на 23-м километре автодороги «Балтия» в Красногорске с помощью средств фотофиксации. У водителя отсутствовал электронный талон на транспортировку, что могло создать риск незаконного сброса отходов.

«За данное нарушение компания была оштрафована на 100 тысяч рублей», — указал Фирсов.

Не согласившись с решением, компания обратилась в суд с просьбой отменить штраф, утверждая, что в момент нарушения автомобиль находился в пользовании другого лица. Однако суд посчитал представленные документы неубедительными, и правомерность действий Минэкологии была подтверждена.

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