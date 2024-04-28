Компанию «Биаксплен» из Балашихи впервые возглавила женщина | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 12:04 Компанию «Биаксплен» из Балашихи впервые возглавила женщина Фото: «БИАКСПЛЕН»

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Алла Потапова стала генеральным директором компании «Биаксплен» в Балашихе. Впервые в истории предприятия его возглавила женщина.

Алла начала работать в компании в 2008 году. Пришла на должность главного специалиста дирекции углеводородного сырья. Спустя два года заняла руководящую должность и поднималась по карьерной лестнице. В 2021 стала операционным директором «Биаксплена». В ее обязанностях было обеспечивать эффективность операционных процессов, развивать технологические компетенции, развивать марку и другие задачи.

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На новой должности Алла также будет заниматься стратегией развития компании.

«Биаксплен» — крупнейший производитель биаксиально-ориентированных пленок в России.

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