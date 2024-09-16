Завод «Зенит» построил новое здание в Ногинске по областной программе

Торжественное открытие нового здания завода «Зенит» прошло в Ногинске. Участок для размещения импортозамещающего производства выделили по региональной программе «Земля за 1 рубль».

Предприятие «Зенит» было основано 30 лет назад и специализируется на производстве профессиональных оружейных фонарей, лазерных целеуказателей, оружейного тюнинга, коллиматорных и тепловизионных прицелов.

Новое двухэтажное здание площадью почти семь тысяч квадратных метров предназначено для изготовления осветительного оборудования, применяемого в оружейной сфере. На первом этаже разместятся производство, сборочный цех и цех металлообработки. На втором этаже — административно-бытовые помещения.

«Компания „Зенит“ в числе первых в Московской области получила разрешение на строительство завода. А в Богородском округе стала настоящей „первой ласточкой“, проложив путь для других инвесторов, желающих строить здесь свои производственные объекты. Вместе с правительством мы продолжаем эту перспективную работу», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.