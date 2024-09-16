Завод «Зенит» построил новое здание в Ногинске по областной программе

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Торжественное открытие нового здания завода «Зенит» прошло в Ногинске. Участок для размещения импортозамещающего производства выделили по региональной программе «Земля за 1 рубль».

Предприятие «Зенит» было основано 30 лет назад и специализируется на производстве профессиональных оружейных фонарей, лазерных целеуказателей, оружейного тюнинга, коллиматорных и тепловизионных прицелов.

Новое двухэтажное здание площадью почти семь тысяч квадратных метров предназначено для изготовления осветительного оборудования, применяемого в оружейной сфере. На первом этаже разместятся производство, сборочный цех и цех металлообработки. На втором этаже — административно-бытовые помещения.

«Компания „Зенит“ в числе первых в Московской области получила разрешение на строительство завода. А в Богородском округе стала настоящей „первой ласточкой“, проложив путь для других инвесторов, желающих строить здесь свои производственные объекты. Вместе с правительством мы продолжаем эту перспективную работу», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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С 2022-года Богородский округ предоставил муниципальную землю без торгов по региональной программе «Земля за 1 рубль» 16-ти инвесторам. В этом году к программе присоединились еще девять компаний. Общий объем инвестиций составил более шести миллиардов рублей.

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