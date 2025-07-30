Компания в Химках по решению суда выплатила долг в 15 млн рублей за отопление

Судебные приставы взыскали с подмосковной компании, которая занимается арендой и управлением недвижимостью, почти 15 миллионов рублей долга за отопление. Иск поступил в Химкинское отделение Главного управления ФССП России по Московской области.
Сообщается, что задолженность накопилась на одном из объектов.
Организацию уведомили о начале исполнительного производства и предупредили о возможных мерах. Однако компания не выполнила обязательства в установленные сроки, на что сотрудники службы отреагировали арестом денежных средств, запретами на изменения в ЕГРЮЛ и на регистрационные действия с принадлежащей землей и зданием. Также был назначен исполнительный сбор в 600 тысяч рублей.
После этого компания выплатила требуемую сумму в полном объеме.
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