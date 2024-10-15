Компания в Егорьевске завершила первый этап инвестпроекта по расширению производства

Компания «Бытпласт» ввела в эксплуатацию новое оборудование на производстве в Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Проект по расширению производства получил льготный заем от Фонда развития промышленности России.

В рамках инвестпроекта компания приобрела инжекционно-выдувное оборудование и пресс-формы для новых изделий. Первые продукты с нового участка — банки для сыпучих продуктов и кувшины, полностью изготовленные из российского сырья и подлежащие переработке.

«Общий объем инвестиций в развитие производства компании „Бытпласт“ оценивается в 180 миллионов рублей, из которых 80 миллионов рублей — собственные средства компании, которые уже вложены, еще 100 миллионов рублей из этой суммы инвестор получил в ФРП России в виде льготного займа», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что проект позволит сократить импорт пластиковой продукции в России. Также компания планирует выйти на внешние рынки, обладая высоким экспортным потенциалом.

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