Компания в Богородском округе завершила пилотный проект по повышению эффективности

Предприятие «ПО ВЕГА» в Богородском округе успешно завершило пилотный проект по улучшению производства снегозадержателей и кровельных ограждений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализовали по федеральной программе «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Вместе со специалистами Регионального центра компетенций рабочая группа компании проанализировала производство и внесла изменения, направленные на устранение потерь и повышение эффективности.

Уже в июне удалось полностью внедрить улучшения на одном из участков. Результаты оказались заметными: производительность сотрудников выросла более чем на 13%, время изготовления продукции сократилось на 10%, а количество незавершенных заказов также уменьшилось на 10%. Благодаря оптимизации предприятие также получило экономию в размере 7,5 миллиона рублей.

В компании отметили, что внедрение принципов бережливого производства не только улучшило текущие показатели, но и заложило основу для дальнейшего развития.

Напомним, чтобы присоединиться к проекту «Производительность труда», необходимо подать заявку на платформе Производительность.рф. Подробности о поддержке бизнеса доступны на инвестиционном портале.