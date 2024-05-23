Компания в Балашихе разработала инструменты для передовых медцентров России

Предприятие «Минимально инвазивные технологии» из Балашихи разработало изделия для медицинской сферы, которые облегчают работу специалистов ведущих центров страны. Аналогов многим инструментам в России нет.

Компания совместно с ведущими медицинскими специалистами создает оборудование и инструменты. Они помогают в работе врачам и при диагностике пациентов. Изделия используют передовые медицинские центры страны: Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, медицинский центр Московского государственного университета имени Ломоносова, Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, городская клиническая больница имени Боткина, Российский онкологический центр имени Блохина и другие.

Предприятие поставляет урологические наборы «Морской конек», фильтры «Корона» для профилактики тромбоэмболии легочной артерии с инструментами для их установки и извлечения, а также другие инструменты. Аналогов им нет за рубежом и в России. Предприятие получило 30 патентов, из них 11 уже в производстве.

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