Компания «Ультрадекор» в Павловском Посаде провела экскурсию для участников СВО

Компания «Ультрадекор» в Павловском Посаде провела день открытых дверей для участников СВО. Ветераны посетили экскурсию и узнали больше об условиях труда.

Павловский Посад продолжает развивать систему поддержки военнослужащих. Так, делегация ветеранов посетила производственную площадку «Ультрадекор». Они ознакомились с технологическими процессами и пообщались с руководством. Участники узнали о вакансиях, условиях труда и возможностях профессионального развития.

Такие экскурсии в Подмосковье проводят регулярно. Программа помогает военнослужащим адаптироваться и оценить свои карьерные перспективы.