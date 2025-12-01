Компания «Ультрадекор» в Павловском Посаде провела экскурсию для участников СВО

Вручение госнаград подмосковным добровольцам из отряда БАРС
Фото: Вручение госнаград подмосковным добровольцам из отряда БАРС/Медиасток.рф

Компания «Ультрадекор» в Павловском Посаде провела день открытых дверей для участников СВО. Ветераны посетили экскурсию и узнали больше об условиях труда.

Павловский Посад продолжает развивать систему поддержки военнослужащих. Так, делегация ветеранов посетила производственную площадку «Ультрадекор». Они ознакомились с технологическими процессами и пообщались с руководством. Участники узнали о вакансиях, условиях труда и возможностях профессионального развития.

Такие экскурсии в Подмосковье проводят регулярно. Программа помогает военнослужащим адаптироваться и оценить свои карьерные перспективы.

