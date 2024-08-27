Компания ЦППК возобновит льготный проезд для учащихся с 1 сентября

Фото: Минтранс Подмосковья

Школьники и студенты смогут вновь воспользоваться льготами на проезд в поездах ЦППК с 1 сентября. Стоимость билета составит всего 50% от обычной цены разового проездного документа, уточнили в Минтрансе Подмосковья, ссылаясь на информацию от ЦППК.

При приобретении билетов в Подмосковье и ряде других регионов учащиеся получат скидку на проезд в обычных поездах. В Москве льгота также будет действовать на экспрессы, включая фирменные поезда.

Дошкольники, школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры в Москве смогут оформить пригородные абонементы на 30 дней со скидкой 50% на свои социальные карты.

Все подробности о правилах оформления льготных проездных можно найти на официальном сайте ЦППК в разделе «Льготы».

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