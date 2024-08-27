Компания ЦППК возобновит льготный проезд для учащихся с 1 сентября
Школьники и студенты смогут вновь воспользоваться льготами на проезд в поездах ЦППК с 1 сентября. Стоимость билета составит всего 50% от обычной цены разового проездного документа, уточнили в Минтрансе Подмосковья, ссылаясь на информацию от ЦППК.
При приобретении билетов в Подмосковье и ряде других регионов учащиеся получат скидку на проезд в обычных поездах. В Москве льгота также будет действовать на экспрессы, включая фирменные поезда.
Дошкольники, школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры в Москве смогут оформить пригородные абонементы на 30 дней со скидкой 50% на свои социальные карты.
Все подробности о правилах оформления льготных проездных можно найти на официальном сайте ЦППК в разделе «Льготы».
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