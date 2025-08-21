ЦППК возобновит льготный проезд для учащихся с 1 сентября

Центральная пригородная пассажирская компания с 1 сентября вновь введет льготный тариф для студентов и школьников. Особые условия будут действовать в девяти регионах, в том числе в Подмосковье.

Учащиеся смогут ездить в транспорте со скидкой 50%. Для школьников и студентов в Подмосковье и соседних областях льгота будет распространяться на все пригородные электрички стандартного типа.

В Москве скидка будет действовать и на экспрессы, включая фирменные поезда с гарантированными местами.

Кроме того, учащиеся в столице могут записать месячный льготный абонемент на социальную карту, чтобы пользоваться скидкой регулярно.

Подробные условия доступны на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании в разделе «Льготы».