Компания «Торговый дом АДЛ» планирует расширение производства в Коломне

В городском округе Коломна компания «Торговый Дом АДЛ» запускает новый инвестиционный проект, направленный на расширение производственных мощностей и строительство завода инженерного оборудования для сферы ЖКХ и строительства. Земельный участок площадью 9 гектаров был предоставлен Московской областью без проведения торгов.

Стоимость проекта оценивается в 850 миллионов рублей. По словам руководителя предприятия Сергея Абашова, будет создано около 40 новых рабочих мест. Новый объект станет частью расширения уже действующего производства компании в регионе.

На территории появится производственный комплекс общей площадью около 10,6 тысяч квадратных метров с вспомогательной инфраструктурой. На заводе будет организован полный цикл выпуска оборудования для модернизации коммунальных и тепловых сетей, включая конденсатоотводчики, сепараторы пара, блочные индивидуальные тепловые пункты и шкафы управления. Производственная мощность предприятия составит 14 тысяч единиц продукции ежегодно. Запуск нового цеха запланирован на 2028 год.

Проект реализуется при поддержке региона. В 2020 и 2022 годах компания уже получала участки без торгов, а в 2023 году заключила семилетний специальный инвестиционный контракт с налоговыми льготами на разработку новой продукции. Ранее инвестор запустил в Подмосковье производство шаровых кранов и трубопроводной арматуры с совокупными вложениями 2,5 миллиарда рублей. Новый завод станет очередным этапом формирования промышленного кластера инженерного оборудования на фоне роста спроса со стороны ЖКХ и строительства.