«Большие планы по цифровым сервисам». Оператор сотовой связи Т2 подписал соглашение с Подмосковьем на ПМЭФ
«Т2 Мобайл» внедрит новые цифровые технологии в Подмосковье по договору на ПМЭФ
Оператор «Т2 Мобайл» сделает сотовую связь в Подмосковье доступнее. Такое соглашение на полях ПМЭФ подписали губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор компании Антон Годовиков. В области внедрят новые цифровые сервисы и инновационные технологии.
Из-за большой численности населения в Подмосковье необходима качественная инфраструктура и устойчивая связь. Совместно с «Т2 Мобайл» в регионе внедрят новые цифровые сервисы, а также построят новые сети.
«Сейчас очень многие процессы и в деловой сфере, и в повседневной жизни зависят от мобильной связи, в том числе государственные услуги, которые жители получают в режиме онлайн, через приложения в смартфоне. Поэтому наша задача — обеспечивать доступность и надежность связи как в мегаполисах, так и в отдаленных территориях», — отметил Воробьев.
Компания уже развернула технологию VoLTE, которая позволяет совершать звонки по беспроводной сети 4G. Благодаря этому жители могут оставаться на связи с близкими в любой точке страны и даже за рубежом.
Совместно с организацией Подмосковье продолжит цифровизацию в части реализации нацпроектов и госпрограмм. По словам Антона Годовикова, Московская область является важным партнером. Именно здесь ежегодный прирост трафика достигает 20%. Это диктует необходимость в лучших технологических решениях.
Он отметил, что компания старается создавать условия, при которых мобильная связь будет работать в каждой точке области, даже в самых отдаленные ее уголках.
«Доступная мобильная связь — основа цифровизации, и я уверен, что подписание меморандума с правительством Московской области расширит зоны нашего взаимодействия и поспособствует активной инвестиционной деятельности в регионе», — сказал Годовиков.
«Т2 Мобайл» работает в России с 2003 года. В прошлом году клиентская база составила около 50 миллионов человек. Предприятие активно внедряет инновационные подходы и модернизирует сети. Только в 2024 году она построила 36 тысяч новых станций.