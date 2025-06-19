«Большие планы по цифровым сервисам». Оператор сотовой связи Т2 подписал соглашение с Подмосковьем на ПМЭФ

Оператор «Т2 Мобайл» сделает сотовую связь в Подмосковье доступнее. Такое соглашение на полях ПМЭФ подписали губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор компании Антон Годовиков. В области внедрят новые цифровые сервисы и инновационные технологии.

Из-за большой численности населения в Подмосковье необходима качественная инфраструктура и устойчивая связь. Совместно с «Т2 Мобайл» в регионе внедрят новые цифровые сервисы, а также построят новые сети.

«Сейчас очень многие процессы и в деловой сфере, и в повседневной жизни зависят от мобильной связи, в том числе государственные услуги, которые жители получают в режиме онлайн, через приложения в смартфоне. Поэтому наша задача — обеспечивать доступность и надежность связи как в мегаполисах, так и в отдаленных территориях», — отметил Воробьев.

Компания уже развернула технологию VoLTE, которая позволяет совершать звонки по беспроводной сети 4G. Благодаря этому жители могут оставаться на связи с близкими в любой точке страны и даже за рубежом.