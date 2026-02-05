Компания «Русдронпорт» представила разработку на выставке НАИС-2026

На международной выставке авиаинфраструктуры НАИС-2026 и салоне беспилотников «ДРОНТЕХ», проходящих в «Крокус Экспо», компания «Русдронпорт» демонстрирует свои новейшие разработки.

Менеджер продукта Илья Баклагин рассказал о ключевой разработке — автономных наземных комплексах для обслуживания беспилотников, так называемых дронапортах. Дронапорт — это «умная» станция, которая полностью берет на себя заботу о дроне между полетами.

По словам Ильи Баклагина, дронапорты «Русдронпорта» уже несколько лет серийно производят в Иннополисе. Оборудование активно применяют в разных регионах России — от Мурманска до Сахалина. Технология нашла применение во многих сферах: в мурманском порту Лавна с помощью дронов и этих станций контролировали ход строительства и соблюдение норм безопасности, а в сфере экологии система использовалась для мониторинга полигонов твердых бытовых отходов по заказу Российского экологического оператора.

Представитель компании отметил, что внедрение подобной инфраструктуры — следующий логичный шаг для массового и эффективного использования беспилотных технологий.