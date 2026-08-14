Компания РТП начала выпуск новой линейки латунных шаровых кранов

Компания РТП запустила серийное производство новой линейки латунных шаровых кранов в селе Лелечи, Егорьевск. Новые изделия выпускаются в размерах полдюйма и три четверти. В будущем предприятие планирует добавить кран размером один дюйм.

По словам директора по производству компании РТП Сергея Мокрова, продукция соответствует ГОСТ Р 59553-2021, который вступил в силу 5 ноября 2025 года. Стандарт разработан для регламентирования требований к шаровым кранам из латуни. Теперь такие краны подлежат обязательной сертификации, чтобы защитить потребителей от некачественных изделий на рынке латунной сантехнической продукции.

Для запуска новой линейки предприятие переоснастило производство: приобрело дополнительные прессы и оборудование для обработки, сборки и упаковки готовой продукции. Большая часть процессов автоматизирована, что позволяет выпускать большие объемы продукции и контролировать качество на каждом этапе.

«Покупая данное изделие, потребитель будет уверен, что продукция выдержит нагрузки и испытания. Требования ГОСТа достаточно жесткие, и они позволяют гарантировать качество», — отметил Сергей Мокров.

На новом оборудовании компания может производить до 200 тысяч шаровых кранов в месяц. Готовую продукцию можно приобрести в инженерных центрах «Волмакс», а также в строительных магазинах и на рынках.