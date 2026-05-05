Компания «РТК-Электро» получила награду за успешную реализацию проекта

На заводе «РТК-ЭЛЕКТРО», входящем в группу «НЭК», активно продолжается производство электротехнического оборудования — литых токопроводов и шинопроводов. Продукция предприятия пользуется спросом не только в России, но и за рубежом.

Недавно производственное объединение «Маяк», входящее в госкорпорацию «Росатом», вручило компании памятную медаль и благодарственное письмо. Награда была получена за успешную реализацию проекта «Создание электропечи ЭП250/06». Заказчик отметил высокое качество оборудования и соблюдение сроков поставки.

Специалисты «РТК-ЭЛЕКТРО» изготовили и поставили пофазноизолированные токопроводы серии ТПЛ протяженностью более 300 метров. Они будут обеспечивать бесперебойное электроснабжение печи для остекловывания высокоактивных радиоактивных отходов.

Генеральный директор «РТК-ЭЛЕКТРО» Игорь Черенков подчеркнул, что на таких объектах перебои с электроснабжением недопустимы. Токопроводы производства компании успешно решают эту задачу. Памятную медаль и благодарственное письмо разместили на полке с остальными наградами в зале для переговоров.