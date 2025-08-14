Компания «Россети» провела электроэнергию в новый научный центр в Черноголовке

Специалисты «Россети Московский регион» провели электроэнергию в НИЦ по разработке импортозамещающих технологий защиты растений в Черноголовке. Об этом сообщило Минэнерго МО.

Работники устроили порядка 1,3 километра кабельных линий и установили восемь распределителей на 10 киловольт. Основным источником ресурса для центра станет подстанция 110 киловольт, на ней также организовали необходимые работы. В итоге постройку обеспечили четырьмя мегаваттами мощности.

Напомним, что площадь строящегося объекта в подмосковном наукограде составит более 25 тысяч квадратных метров. В здании расположится крупнейший комплекс искусственного климата. В нем будут имитировать условия любой климатической зоны, для этого сейчас происходит установка специальных камер — фитотронов.

Строительство поддерживают два нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и «Новые материалы и химия». Стратегический объект реализует фирма «Август» — лидер отечественного рынка пестицидов.

Минэнерго региона добавило, что компания «Россети» поддерживает научно-исследовательские базы всей страны. Только в этом году компания провела работы в импортозамещающем центре технологий связи в Новосибирске, а также в институте морской теплотехники в Санкт-Петербурге.