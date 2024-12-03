Компания «Россети Московский регион» вышла в финал премии инноваций

В Москве завершилась ежегодная премия корпоративных инноваций GenerationS Innovation Award. «Россети Московский регион» вошли в финал в номинации «Инновационная компания года» и получили благодарность за вклад в научно-техническое развитие.
Компания представила эффективные проекты, включая автоматизированную систему управления мобильными бригадами и оперативный журнал управления работами ПК «ОЖУР». Также она поделилась опытом развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта и продемонстрировала переходной пункт 110 кВ на опоре, соединяющий воздушные и кабельные линии. Эти проекты высоко оценили эксперты премии.
GenerationS Innovation Award проводится платформой GenerationS при поддержке профильных министерств и Торгово-промышленной палаты России. Премия отмечает выдающиеся инновации российских компаний. В 2024 году на участие поступило более 500 заявок, но в финал вышли 23 компании с 42 проектами.
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