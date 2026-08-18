Компания Reflek Technologies Europe представила свои разработки на выставке в Красногорске

Reflek Technologies Europe приняла участие в Международном автобусном салоне «АвтобусЭкспо 2026», который проходит с 18 по 21 августа 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Красногорске. Это первая выставка, на которой компания представляет свои PPF-пленки для автомобилей и водного транспорта, а также материалы для оклейки и тонирования стекол.

Международная компания, работающая с защитными и оклеечными пленками, решила участвовать в выставке всего за четыре недели до ее начала. Представителю бренда Дэвиду Абгаряну пришлось в сжатые сроки решать организационные вопросы и оформлять визу, но он все-таки приехал в Красногорск.

«Мы производим пленки для каждого», — рассказывает Дэвид Абгарян. Компания работает на рынке с 2003 года и поставляет продукцию более чем в 105 стран. У Reflek есть офисы в Дубае, Европе, США и Индии, а новая производственная линия открылась в Китае.

Компания также предлагает выпуск пленок под брендом партнера — private label. При этом здесь готовы работать и с крупным дистрибьютором, и с небольшим установщиком, который оклеивает всего одну-две машины в месяц.

Дэвид Абгарян признался, что решение приехать на выставку было нервным из-за визовых и организационных вопросов, но компания рада возможности представить свои продукты и найти новых партнеров в России.