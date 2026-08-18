Компания «Реалдевайс» представит бренд Thinkcar на «АвтобусЭкспо 2026»

С 18 по 21 августа 2026 года в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в городе Красногорске пройдет выставка «АвтобусЭкспо 2026». Это крупная площадка для производителей и профессионалов рынка пассажирского транспорта.

На выставке компания «Реалдевайс» представит бренд Thinkcar — производителя оборудования для диагностики и обслуживания автомобилей. На стенде посетителям покажут диагностические приборы, видеоэндоскопы, станции для обслуживания кондиционеров и форсунок, подъемники и другие решения.

По словам представителя компании Данила Шабельного, Thinkcar работает на рынке около восьми лет и старается ежегодно участвовать в профильных выставках. Для компании это возможность не просто продемонстрировать оборудование, но и напрямую поговорить с теми, кто ежедневно использует его в работе.

Особое внимание на выставке уделяют обратной связи. Посетители могут узнать, как правильно работать с техникой, задать вопросы и поделиться собственным опытом. Такой живой контакт помогает компании лучше понимать реальные потребности рынка.