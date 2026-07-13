Компания «ПолимерКомпаунд» планирует втрое увеличить производство

Предприятие «ПолимерКомпаунд», которое производит гранулированные полимерные смеси, намерено значительно расширить свое производство. Как сообщил генеральный директор Алексей Чижмаков, компания планирует увеличить производственные мощности в три раза, создать от 50 до 70 новых рабочих мест и открыть учебный центр.

Сейчас предприятие использует 98% своих производственных мощностей. За последние годы оно активно участвовало в программе импортозамещения и достигло высокого уровня локализации производства. Уже сейчас компания изготавливает смеси, в которых 98% компонентов — российские.

Для дальнейшего развития «ПолимерКомпаунд» нуждается в дополнительных площадях. Руководство обратилось к администрации Чехова с просьбой помочь найти и приобрести земельный участок.

В Московской области действуют программы поддержки инвесторов. Предприятия могут получить землю или объект недвижимости в аренду на льготных условиях. Подробнее ознакомиться с доступными участками можно на инвестиционной карте Московской области: [https://invest.mosreg.ru/investor/map](https://invest.mosreg.ru/investor/map).

Кроме того, предпринимателям доступны различные меры поддержки: субсидии на приобретение оборудования, возмещение затрат на маркетплейсы и другие. Администрация округа готова оказать помощь в оформлении и проверке документов.