Компания «Полекс Бьюти» нарастит производственные мощности в ОЭЗ «Дубна»

Предприятие «Полекс Бьюти», расположенное в особой экономической зоне «Дубна», продолжает расширение своих производственных мощностей. На сегодняшний день завод выпускает около двух миллионов единиц профессиональной косметики ежемесячно, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Совокупный объем инвестиций в развитие «Полекс Бьюти» превысил 1,96 миллиарда рублей. В декабре 2025 года компания ввела в эксплуатацию новое производственное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Это позволило увеличить общую площадь производственного комплекса до 6,5 тысячи квадратных метров и создать почти 200 рабочих мест. Сейчас ведется строительство четвертой очереди, ввод нового корпуса запланирован на февраль 2027 года.

По итогам 2025 года предприятие показало существенный рост выручки — на 37%. Генеральный директор компании Сергей Полонский отметил, что 2025 год стал для «Полекс Бьюти» временем уверенного роста и новых возможностей. Компания последовательно развивает производство, расширяет ассортимент и сохраняет главный приоритет — полный цикл импортозамещения.

Специализация «Полекс Бьюти» — профессиональные средства для волос под торговой маркой TEFIA. Ассортимент компании включает более 900 наименований, которые востребованы как в салонах красоты, так и у розничных покупателей.