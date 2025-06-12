Компания по производству мебели в Балашихе поучаствует в передвижной выставке

Балашихинская компания ООО «Хеттих РУС» примет участие в мебельном турне по России, организованном ведущими мировыми производителями материалов и комплектующих для мебели — компаниями Hettich в Германии и EGGER в Австрии. Производитель представит мобильный шоу-рум, который будет курсировать по стране в течение более 100 дней.

Шоу-рум разместят внутри крупнотоннажного автомобиля. Он преодолеет 24 тысячи километров, пересечет 10 часовых поясов и посетит 62 города России. Посетители ознакомятся с мебельными гарнитурами из качественных древесных плит от EGGER и высокотехнологичной фурнитуры от Hettich. Экспозиция представит решения, направленные на экологичность, элегантность и эргономичность.

В рамках выставки пройдут встречи с экспертами и презентации новинок. Для гостей подготовят развлекательные программы с конкурсами и призами. Все желающие получат информацию об организаторах и партнерах ProMebelTour, познакомятся с передвижной картой и графиком остановок по всей России.

Отметим, ООО «Хеттих РУС» в Балашихе производит мебель и фурнитуру. Компания является частью группы Hettich в Германии — известного производителя высококачественной фурнитуры для мебели. Предприятие представлено более чем в 100 странах и имеет производственные мощности на нескольких континентах. Основная продукция Hettich — петли, подъемные механизмы, системы ящиков и многое другое. Клиентами являются крупные мебельные концерны и частные лица.