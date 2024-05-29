Компания «Петрус» нарастит производство ПЭТ-упаковки в Богородском округе

Компания «Петрус» запустила в Ногинске новую линию по производству пластмассовых изделий для упаковки товаров. Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции до двух миллионов штук в год.

Предприятие имеет восемь производственных площадок в России, флагманской является Ногинский филиал. Компания занимается производством пластмассовых изделий для упаковки товаров и является одним из ведущих производителей ПЭТ-упаковки в стране. В этом году компания «Петрус» инвестировала в расширение производства более 116 миллионов рублей.

«Помимо развития бизнеса, новых рабочих мест, „Петрус“ помогает школе № 26 в Буньково. Поддерживает программы по развитию образования, культуры и спорта: оказывает спонсорскую помощь школе для ремонта коридоров, классов, спортзала, замены окон. Проводит благотворительный спортивный фестиваль ГТО, обновляет инвентарь для занятий физкультурой и спортом», — рассказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

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