Компания «Нутришн фарм» значительно нарастила производство БАДов

За прошедший год компания «Нутришн фарм», резидент Особой экономической зоны «Дубны», произвела более 2 000 000 единиц биологически активных добавок. По словам генерального директора Владислава Юдина, это не предел — в скором времени планируется увеличить объемы до 2 500 000 единиц.

Компания выпускает широкий спектр продукции: магний, витамины группы B и D3, коллаген, клетчатку и спортивное питание. Особенностью «Нутришн фарм» является использование технологии «Novasol», которая улучшает усвояемость веществ. Эта немецкая методика применяется при производстве витамина D3 и эксклюзивна для российского рынка, так как «Нутришн фарм» заключила договор с местным представителем «Акванова рус».

Все препараты производятся в ОЭЗ «Дубна». Процесс включает несколько этапов: смешивание компонентов в стерильной комнате, капсуляцию, прессование порошка и фасовку готовой продукции. Затем таблетки упаковываются в банки, герметично закрываются и отправляются в места продаж.

Приобрести продукцию компании можно на различных маркетплейсах и в аптеках.