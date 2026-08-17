Компания «НТ-Дубна» внедрила в производство собственные разработки

Компания «НТ-Дубна», резидент особой экономической зоны «Дубна», активно развивает производство оборудования для внешних инженерных сетей. Она выпускает локальные очистные сооружения, канализационные насосные станции, пластиковые колодцы, резервуары и спиральновитые трубы.

Ключевое направление деятельности предприятия — производство локальных очистных сооружений. Компания разработала и запатентовала решение с применением биофильтров, которое повышает эффективность очистки сточных вод.

В 2023 году «НТ-Дубна» вывела на рынок новую модель малого локального очистного сооружения «НТ-БИО», предназначенного для переработки высокозагрязненных бытовых стоков.

В 2026 году компания получила патент на полезную модель — канализационный колодец с усиленным днищем. Разработка решает проблему деформации полимерного днища колодца под воздействием грунтовых вод.

Эту и другую продукцию компания выпускает на производственной площадке полного цикла в ОЭЗ «Дубна». Бизнес-модель «НТ-Дубна» строится на связке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, защиты интеллектуальной собственности и собственного производства. Такой подход становится конкурентным преимуществом и дает реальный коммерческий результат. По итогам 2025 года выручка «НТ-Дубна» превысила 120 миллионов рублей.

«Наша задача — создавать комплексные решения, которые учитывают реальные условия эксплуатации наших изделий: грунты, уровень грунтовых вод, нагрузку, требования заказчика и дальнейшее обслуживание. Именно поэтому значительная часть нашей работы связана с разработками, испытаниями и совершенствованием конструкций. Мы видим, что наши решения востребованы рынком», — прокомментировал заместитель генерального директора «НТ-Дубна» Павел Лицовский.