Текстильную компанию из Шатуры признали брендом года в России

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии, на которой были представлены ведущие бренды страны. Среди участников оказалась и компания Mr.Mattress из городского округа Шатура, представившая свою продукцию в номинации «Товары для сна и отдыха».

Компания занимается производством матрасов, подушек, одеял и других аксессуаров, обеспечивающих комфортный сон.

Победа в номинации «Бренд года» стала для компании важным достижением. Михаил Бобков, руководитель Mr.Mattress, выразил благодарность организаторам за высокую оценку труда коллектива и отметил, что эта награда — результат совместной работы всей команды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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