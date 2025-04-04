Компания «Мострансавто» запустит маршруты к местам проведения ярмарок в апреле

В апреле в 41 округе Московской области откроют 212 фермерских ярмарок. Компания «Мострансавто» разработала специальные маршруты, которые позволят жителям комфортно добраться на автобусах до торговых площадок.

Актуальное расписание движения автобусов доступно на официальном сайте «Мострансавто». Кроме того, его можно узнать через Telegram-бота и по единому справочному номеру 8 (800) 700-31-13.

Для оплаты проезда потребуется банковская, транспортная или социальная карта.

На ярмарках в Подмосковье представят широкий ассортимент товаров, среди которых натуральные продукты, садово-огородный инвентарь, пасхальный декор и текстильные изделия.