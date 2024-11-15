Компания «Мострансавто» запустила систему по выявлению усталости водителей

Компания «Мострансавто» запустила тестирование системы «Антисон» — автоматического решения для контроля состояния водителя. Программный комплекс, следящий за самочувствием водителей, установлен на автобусе ЛиАЗ маршрута № 856, следующем из Красногорска в Москву. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Безопасность пассажиров и водителей — главный приоритет „Мострансавто“. Система „Антисон“ — современный технологический инструмент, который помогает выявить усталость, засыпание или потерю внимания, минимизируя риск ДТП. В перспективе данная система значительно улучшит условия труда, поскольку снизит влияние человеческого фактора и позволит вовремя предотвратить опасные ситуации», — прокомментировал заместитель генерального директора АО «Мострансавто» по информационным технологиям Дмитрий Ерзамаев.

При запуске двигателя «Антисон» активируется автоматически, а камера, размещенная напротив водителя, анализирует положение головы и лица более чем по 60 точкам. Нейросеть в реальном времени отслеживает признаки сонливости и потери ориентации. При обнаружении признаков усталости система подает звуковой сигнал и передает данные в Центр мониторинга и диспетчерскую службу Мострансавто.

Исполнительный директор ООО «КСОР» Денис Фураев заявил, что, стремясь к безопасному и инновационному транспорту, компания намерена развивать компетенции в области искусственного интеллекта и безопасности на дорогах. Их целью является создание высоких стандартов безопасности для пассажирского транспорта и защищенной среды для участников движения. Он выразил надежду, что система «Антисон» оправдает ожидания и органично войдет в IT-инфраструктуру «Мострансавто».