Компания «Мострансавто» запустила новогодний конкурс детских рисунков

Компания «Мострансавто» совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры региона объявила конкурс детских рисунков «Новогодний автобус». Принять участие могут дети до 14 лет, проживающие в Московской области. Работы победителей украсят экраны автобусов компании и страницы ее соцсетей.

Тема конкурса связана с Новым годом. Рисунки можно создавать любыми материалами — карандашами, акварелью, мелками, фломастерами, но без компьютерной графики и нейросетей.

Работы принимаются до 15 декабря по почте konkursmta@mail.ru. Отсканированные рисунки в формате .jpeg, .png или .pdf должны быть качеством не ниже 600 dpi. Важно, что один участник может отправить только одну работу, указав ее название, ФИО, город, возраст и контактный телефон.

Итоги конкурса подведут 17 декабря, а победителей ждут памятные подарки.