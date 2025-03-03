Компания «Мострансавто» запустила чат-бот для найма сотрудников

Компания «Мострансавто» запустил Telegram-бот для поиска сотрудников. В Минтрансе региона сообщили, что это крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья, в нем работают более 16 тысяч человек, а вакансии открыты в разных городах.

Telegram-бот прост в использовании: соискателю нужно ответить на несколько вопросов и оставить номер телефона. После этого с ним свяжется представитель компании для уточнения деталей.

«Чат-бот — это современное решение, которое устраняет бюрократические барьеры, упрощает и ускоряет процесс трудоустройства в „Мострансавто“. Мы стремимся сделать все этапы приема на работу максимально комфортными как для кандидатов, так и для нашей компании, поэтому постоянно ищем новые подходы в рекрутинге», — отметили в компании.

Нововведение помогает быстрее закрывать вакансии, снижает нагрузку на сотрудников и обеспечивает круглосуточную обратную связь для кандидатов. Напомним, «Мострансавто» предлагает официальное трудоустройство, стабильную зарплату, соцпакет и бесплатный проезд в автобусах компании.