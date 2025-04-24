Компания «Мострансавто» выставит подержанные автобусы на аукционы

Компания «Мострансавто» выставит на продажу 164 автобуса 2014-2016 года выпуска, выведенных из эксплуатации. К приобретению доступны транспортные средства большого и среднего класса Mercedes-Benz О345 Conecto H, ЛиАЗ-429260, ЛиАЗ-529260, ЛиАЗ-529260. Об этом передают в региональном Минтрансе.